NBA: Majiteľ Brooklynu Nets Prochorov predáva menšinový podiel v klube

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. apríla (TASR) - Ruský miliardár Michail Prochorov sa rozhodol predať 49-percentný podiel v basketbalovom klube zámorskej NBA Brooklyn Nets. Kontroverzný majiteľ pôvodne oznámil rozhodnutie vlani v decembri a aktuálne už zháňa záujemcu o menšinový podiel.Prochorov vstúpil do NBA v roku 2010, keď získal 80-percentný podiel v tíme New Jersey Nets. O dva roky neskôr presťahoval klub do Brooklynu. Pod jeho vedením sa však Nets dlhodobo nedarí. V aktuálnom ročníku skončili v základnej časti na poslednom mieste, keď získali z 82 zápasov len dvadsať víťazstiev.Naposledy sa Brooklyn predstavil vo vyraďovacej časti v roku 2015, odvtedy sa aj na základe zlých manažérskych rozhodnutí pohybuje skôr na dolných pozíciách NBA. Informovala agentúra AP.