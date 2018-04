NBA: Meeks dostal za pozitívny dopingový nález 25-zápasový dištanc

Na archívnej snímke Jodie Meeks Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. apríla (TASR) - Basketbalista Washingtonu Wizards Jodie Meeks sa pred štartom play off NBA dostal do problémov pre pozitívny dopingový nález. Vedenie zámorskej súťaže ho suspendovalo na 25 zápasov po tom, čo kontrola odhalila v jeho vzorke stopy rastového hormónu Ipamorelin. Tridsaťročný Meeks, ktorý vo Washingtone pôsobí prvú sezónu, sa plánuje voči trestu odvolať.Wizards postúpili do vyraďovacej časti z 8. miesta vo Východnej konferencii a play off začnú v sobotu sériou s najvyššie nasadeným Torontom Raptors. V základnej časti Meeks zbieral v priemere 6,3 bodu na zápas, na ihrisku strávil v priemere 14 a pol minúty. Informáciu priniesla agentúra AP.