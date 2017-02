NBA: Miami ťahá 13-zápasovú víťaznú šnúru

Brooklynský hráč Spencer Dinwiddie (v strede), v kolízii s hráčom Miami Willie Reedom (vpravo), 10.2.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. februára (TASR) - Basketbalisti Miami natiahli víťaznú šnúru v zámorskej NBA už na trinásť zápasov. V noci na sobotu si poradili s domácim Brooklynom 108:99 a v tabuľke Východnej konferencii im patrí 10. priečka. Najlepší tím súťaže a jej vlaňajší finalista Golden State zvíťazil na palubovke Memphisu 122:107.Brooklyn - Miami 99:108, Detroit - San Antonio 92:103, New York - Denver 123:131, Memphis - Golden State 107:122, Milwaukee - Los Angeles Lakers 114:122, Minnesota - New Orleans 106:122, Washington - Indiana 112:107, Phoenix - Chicago 115:97, Sacramento - Atlanta 108:107