NBA: Minnesota ako posledná do play off, po predĺžení zdolala Denver

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Boston - Brooklyn 110:97, Chicago - Detroit 87:119, Cleveland - New York 98:110, Miami - Toronto 116:109 pp, Minnesota - Denver 112:106 pp, New Orleans - San Antonio 122:98, Oklahoma City - Memphis 137:123, Orlando - Washington 101:92, Philadelphia - Milwaukee 130:95, LA Clippers - LA Lakers 100:115, Portland - Utah 102:93, Sacramento - Houston 96:83



Dvojice v 1. kole play off:



Východná konferencia:



Toronto - Washington

Boston - Milwaukee

Philadelphia - Miami

Cleveland - Indiana



Západná konferencia:



Houston - Minnesota

Golden State - San Antonio

Portland - New Orleans

Utah - Oklahoma City

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. apríla (TASR) - Basketbalisti Minnesoty zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Denverom 112:106 po predĺžení a v priamej konfrontácii so súperom si zaistili postup do play off. Timberwolves sa do play off prebojovali opäť po 14 rokoch.Predĺženie videli aj diváci v hale Miami, Heat až po ňom zdolalo Toronto 116:109.V noci na štvrtok sa hrali posledné zápasy základnej časti tejto sezóny, ktoré definitívne určili dvojice v 1. kole play off.