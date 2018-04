NBA: New Orleans Pelicans postúpili cez Portland, Davis dal 47 bodov

Na snímke Anthony Davis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Play off NBA - 1. kolo



štvrťfinále Východnej konferencie - štvrtý zápas:



Miami - Philadelphia 102:106

/stav série: 1:3/



štvrťfinále Západnej konferencie - štvrtý zápas:



New Orleans - Portland 131:123

/konečný stav série: 4:0/



tretie zápasy:



Minnesota - Houston 121:105

/stav série: 1:2/



Utah - Oklahoma City 115:102

/stav série: 2:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. apríla (TASR) - Basketbalisti New Orleans Pelicans postúpili do 2. kola play off NBA. Vo štvrtom dueli štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali nad Portlandom Trail Blazers 131:123 a v sérii nestratili ani zápas. Anthony Davis zaznamenal 47 bodov, čo je v play off najviac v histórii klubu.Philadelphia uspela aj v druhom dueli na palubovke Miami. V noci na nedeľu triumfovala 106:102 a v sérii vedie už 3:1. Minnesota znížili stav série s Houstonom na 1:2, keď si doma so súperom poradila 121:105, Utah zdolal doma Oklahomu City 115:102 a vedie 2:1 na zápasy.