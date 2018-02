NBA: New Orleans Pelicans získali Mirotiča z Chicaga

Na snímke vpravo Nikola Mirotič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 2. februára (TASR) - Španielsky basketbalový reprezentant Nikola Mirotič mení dres v rámci zámorskej NBA. Rodák z Čiernej Hory sa sťahuje z Chicaga do New Orleans, Bulls ho vymenili spolu s voľbou v 2. kole draftu za Ömera Asika, Tonyho Allena a Jameera Nelsona a draftový výber v 1. kole.Pelicans získali Mirotiča týždeň po tom, čo sa im zranil DeMarcus Cousins a pre roztrhnutú achilovku vynechá zvyšok sezóny. Mirotič pauzoval v prvých 23 dueloch ročníka po tom, čo si po nešťastnej tréningovej kolízii s Bobbym Portisom zlomil dve kosti v tvárovej oblasti. V sezóne má zatiaľ priemery 16,8 bodu a 6,4 doskoku na zápas. Informáciu priniesla agentúra AP.