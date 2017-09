NBA: New York Knicks vymenili Anthonyho do Oklahomy

Carmelo Anthony. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Vedenie zámorského basketbalového klubu NBA New York Knicks vymenilo Carmela Anthonyho do Oklahomy City Thunder. Za desaťnásobného účastníka Zápasu hviezd dostali Knicks pivota Enesa Kantera, krídelníka Douga McDermotta a výber v 2. kole draftu 2018.V Oklahome sa Anthony stretne s najužitočnejším hráčom minulej sezóny Russellom Westbrookom, či Paulom Georgeom, ktorý prišiel v lete z Indiany Pacers. Tridsaťtriročný krídelník mal v minulej sezóne v drese Knicks priemer 22,4 bodov a 5,9 doskokov na zápas. Oklahoma sa v prvom zápase novej sezóny 19. októbra stretne práve s New Yorkom.