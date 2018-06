NBA: Nurse bude trénovať basketbalistov Toronta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 13. júna (TASR) - Nick Nurse bude novým trénerom basketbalistov Toronta Raptors v NBA. Vystrieda Dwanea Caseyho, ktorý zamieril do Detroitu, informovala agentúra AP.Casey dosiahol so svojimi zverencami v uplynulej sezóne klubový rekord, keď sa v základnej časti tešili z víťazstva 59-krát a vyhrali tabuľku Východnej konferencie. Osudným sa mu však stalo vypadnutie v semifinále play off Východnej konferencie, v ktorom Toronto podľahlo Clevelandu 0:4 na zápasy. Casey v pondelok podpísal s Pistons kontrakt na päť rokov.Nurse pôsobil v Toronte ako asistent, ale má skúsenosti aj z Európy. Trénoval belgické Ostende či anglické tímy Derby Storm, Birmingham Bullets, Manchester Giants, London Towers a Brighton Bears. V pozícii asistenta bol aj pri anglickej reprezentácii.