NBA:Obhajca Cleveland prehral druhýkrát za dva dni.Pokoril ho Portland

Hráč Clevelandu Cavaliers LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



PHILADELPHIA 76ERS - NEW YORK KNICKS 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)

najviac bodov: Embiid 21, Ilyasova 16, Covington a Noel po 13 - Anthony 28, Rose 25, O'Quinn 10, 18.755 divákov



BOSTON CELTICS - WASHINGTON WIZARDS 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)

najviac bodov: Thomas 38, Crowder 20, Horford 16 - Beal 35, Porter 20, Morris 14, 18.624 divákov



MINNESOTA TIMBERWOLVES - HOUSTON ROCKETS 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)

najviac bodov: Wiggins 28, Towns 23, Muhammad 20 - Harden 33, Anderson 18, Ariza 16, 13.858 divákov



OKLAHOMA CITY THUNDER - MEMPHIS GRIZZLIES 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)

najviac bodov: Westbrook 24, Kanter 19, Oladipo 16 - Conley 22, Parsons a Randolph po 14, 18.203 divákov



LOS ANGELES CLIPPERS - ORLANDO MAGIC 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)

najviac bodov: Redick 22, Paul 18, Speights 13 - Gordon 28, Vučevič 16, Meeks 14, 19.060 divákov



PORTLAND TRAIL BLAZERS - CLEVELAND CAVALIERS 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)

najviac bodov: McCollum 27, Crabbe 24, Lillard 14 - James 20, Love 17, Irving 11, 19.393 divákov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. januára (TASR) - Domáci basketbalisti Portlandu Trail Blazers zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NBA nad Clevelandom 102:86. Cavaliers utrpeli druhý neúspech za dva dni, keď predtým nestačili na Utah Jazz 92:100."Cavs" nenašli recept na zastavenie C.J. McColluma, ktorý im nastrieľal 27 bodov. Celková bilancia obhajcu titulu v tejto sezóne je 28 víťazstiev a desať prehier, jeho líder LeBron James sa so 7095 asistenciami dostal pred Tima Hardawaya na pätnáste miesto historického poradia. Stretnutie takmer zmarilo výdatné sneženie v Portlande, pre vyše 35-centimetrovú nádielku hráči Clevelandu prišli do mesta neskôr než bolo naplánované.Philadelphia zvládla vo štvrtej štvrtine domáceho zápasu proti New Yorku Knicks veľký obrat, 76ers zaostávali už o trinásť bodov, ale stav otočili a vďaka košu T.J. McConnella v poslednej sekunde triumfovali o jediný bod 98:97.Russell Westbrook dosiahol svoje osemnáste triple double sezóny a 55. v kariére za 24 bodov, 13 doskokov a 12 asistencií, svojmu tímu Oklahoma City Thunder výraznou mierou dopomohol k víťazstvu na vlastnej palubovke nad Memphisom Grizzlies 103:95.