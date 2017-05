NBA: Obhajca Cleveland si opäť poradil s Torontom

Kyrie Irving (vpravo) a LeBron James z Clevelandu Cavaliers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na štvrtok v druhom dueli semifinále play off Východnej konferencie NBA doma na Torontom Raptors 125:103 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Obhajcovia trofeje tak v tohtoročných vyraďovacích bojoch ešte nezaváhali, v 1. kole vyhrali sériu s Indianou v najkratšom možnom čase.Pod výhru Cavaliers sa podpísal LeBron James 39 bodmi a dostal sa na druhé miesto v dvoch historických štatistikách play off. Prekonal Kareema Abdul-Jabbara v celkovom počte nastrieľaných bodov a 89. zápasom s 30 a viac bodmi sa odpútal od Kobeho Bryanta. Obom štatistikám vládne legendárny Michael Jordan. Kyrie Irving sa podieľal na triumfe 22 bodmi a 11 asistenciami.Hráči San Antonia Spurs zdolali v druhom súboji semifinále Západnej konferencie Houston Rockets 121:96 a vyrovnali stav série na 1:1. K triumfu domácich prispel Kawhi Leonard 34 bodmi, ôsmimi asistenciami a siedmimi doskokmi.Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 125:103/stav série: 2:0/San Antonio Spurs - Houston Rockets 121:96/stav série: 1:1/