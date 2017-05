NBA: Obhajca Cleveland úspešný na úvod 2. kola play off

Kyrie Irving (vpravo) a LeBron James z Clevelandu Cavaliers počas druhého zápasu štvrťfinále Východnej konferencie zámorskej NBA proti Indiany Pacers 17. apríla 2017 v Clevelandu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - play off



prvý zápas semifinále Východnej konferencie



Cleveland - Toronto 116:105

/stav série: 1:0/



prvý zápas semifinále Západnej konferencie



San Antonio - Houston 99:126

/stav série: 0:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu a Houstonu vstúpili úspešne do štvrťfinále zámorskej NBA. Obhajca Cavaliers triumfoval v úvodnom súboji semifinále play off Východnej konferencie na domácej palubovke nad Torontom Raptors 116:105 a v sérii na štyri víťazstvá sa ujal vedenia 1:0 na zápasy. Domácich potiahol 35 bodmi a 10 doskokmi hviezdny LeBron James.Vstup do 2. kola play off vyšiel v Západnej konferencii nad očakávanie aj Houstonu. Rockets uspeli na palubovke San Antonia Spurs prekvapujúco vysoko 126:99. Hostí podržalo trio Trevor Ariza (23 bodov), James Harden (20) a Clint Capela (20).