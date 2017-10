NBA: Obhajca Golden State odštartoval sezónu tesnou prehrou

Basketbalista Golden State Warriors Kevin Durant (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky zápasov úvodnej noci zámorskej basketbalovej NBA:



Cleveland - Boston 102:99,

Golden State - Houston 121:122

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. októbra (TASR) - Obhajca titulu Golden State Warriors vstúpil do novej sezóny zámorskej basketbalovej NBA neúspešne.V noci na stredu premárnil v domácom zápase s Houstonom 17-bodový náskok a v dramatickej koncovke prehral tesne 121:122.Jeho súper z minulosezónneho finále Cleveland Cavaliers zvládol vstup do nového ročníka lepšie, keď si poradil doma s Bostonom Celtics 102:99.