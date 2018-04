NBA: Philadelphia postúpila do semifinále Východnej konferencie

Hráč Philadelphie Ben Simmons, z ľavej strany, strieľa nad Hassanom Whitesideom z tímu Miami Heat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



Štvrťfinále Východnej konferencie - piate zápasy:



Boston - Milwaukee 92:87



/stav série: 3:2/



Philadelphia - Miami 104:91



/konečný stav série: 4:1, Philadelphia postúpila/



Štvrťfinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Golden State - San Antonio 49:38 po polčase



/stav série: 3:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers postúpili do semifinále Východnej konferencie, keď v 1. kole play off zámorskej NBA zdolali Miami Heat 4:1 na zápasy.Sixers spečatili postup v noci na stredu pred vlastnými fanúšikmi, keď súpera z Floridy zdolali 104:91. K výhre prispel J. J. Redick 27 bodmi, Joel Embiid pridal 19 bodov a 12 doskokov.