NBA: Prestup Irvinga z Clevelandu do Bostonu je definitívne spečatený

Kyrie Irving. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 31. augusta (TASR) - Najväčší prestup leta v basketbalovej NBA je spečatený. Dvadsaťpäťročný americký basketbalista Kyrie Irving napokon opustil Cleveland Cavaliers a jeho novým pôsobiskom je Boston Celtics. Opačným smerom v rámci výmeny putujú Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Žižič a možnosť výberu v 1. kole draftu v roku 2018 a 2. kole draftu 2020.Dohoda oboch klubov sa na pár dní oddialila po informácii, že Thomas stále laboruje so zraneným pravým bedrom. Tento fakt dokonca mohol celú výmenu zhatiť. Napokon ale vedenia oboch klubov našli spoločnú reč a oproti pôvodnej dohode dostal minuloročný finalista z Clevelandu od Celtics ešte jeden draftový výber.potvrdili oba kluby v oficiálnom komuniké, uviedla agentúra AP.Irving požiadal vedenie Clevelandu už pred mesiacom o výmenu. Rozohrávač Cavs patril k oporám, ktoré sa postarali o titul v sezóne 2015/16, ale stále bol len v tieni najväčšej hviezdy tímu LeBrona Jamesa. Záujem o Irvingove služby prejavili viaceré kluby, vrátane Minnesoty Timberwolves, Phoenixu Suns či New Yorku Knicks. Až Boston Celtics však dokázali ponúknuť takých hráčov, aby k odchodu prišlo.Clevelandu sa podarilo za Irvinga získať viac ako adekvátnu náhradu. Dvadsaťosemročný Thomas sa v predchádzajúcom ročníku vypracoval na jedného z najlepších rozohrávačov súťaže. Crowder patrí k solídnym obrancom, pre Chorváta Žižiča to bude premiérová sezóna v rámci NBA.Thomas sa zranil v uplynulom play off práve proti Cavs. Uvažovalo sa o operácii, napokon sa rozhodol podstúpiť konzervatívnu liečbu. Reálne mu hrozí, že nestihne začiatok novej sezóny. Pre zámorské médiá ale potvrdil, že bude v poriadku, resp. sa hodlá dostať opäť do starej formy.uviedol Thomas.