NBA: Rodmana potrestali za dopravné priestupky trojročnou podmienkou

New York 7. februára (TASR) - Bývalú hviezdu zámorskej basketbalovej NBA Dennisa Rodmana potrestali za dopravné priestupy trojročnou podmienkou a navyše vykonať 30 hodín verejnoprospešných prác.Rodman si vyslúžil trest za sériu prehreškov, ktoré vykonal počas júnovej jazdy na kalifornskej diaľnici. Držiteľ piatich majstrovských prsteňov išiel so svojim autom v protismere, zapríčinil nehodu ďalšieho vozidla a z miesta nehody sa napokon snažil ujsť. Policajným príslušníkom podal nepravdivé informácie a dokonca nemal pri sebe ani vodičský preukaz. Bývalého basketbalistu Chicaga Bulls sprevádzajú počas celej kariéry problémy so zákonom a alkoholom.