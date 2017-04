NBA: San Antonio a Toronto sa prebojovali do konferenčného semifinále

Obranca Ray Allen z Miami Heat v súboji s Chrisom Andersenom z San Antonio Spurs. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA /na štyri víťazstvá/



šiesty zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 89:92

/konečný stav série: 2:4, Toronto postúpilo do konferenčného semifinále/



šiesty zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 96:103

/konečný stav série: 2:4, San Antonio postúpilo do konferenčného semifinále/

New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs a Toronta Raptors postúpili do 2. kola play off NBA. Spurs zvíťazili v noci na piatok v šiestom súboji štvrťfinále Západnej konferencie na palubovke Memphisu Grizzlies 103:96 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. V konferenčnom semifinále narazia na Houston Rockets.Rovnakým pomerom triumfovalo v sérii 1. kola Toronto, Raptors v šiestom dueli štvrťfinále Východnej konferencie vyhrali na palubovke Milwaukee Bucks 92:89. V ďalšom kole sa stretnú s obhajcom trofeje Clevelandom Cavaliers.