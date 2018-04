NBA: San Antonio, Oklahoma City a New Orleans postúpili do play off

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Detroit - Toronto 98:108, Brooklyn - Chicago 114:105, Miami - Oklahoma City 93:115, New York - Cleveland 109:123, Milwaukee - Orlando 102:86, Minnesota - Memphis 113:94, San Antonio - Sacramento 98:85, Denver - Portland 88:92, LA Clippers - New Orleans 100:113

New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs, Oklahoma City Thunder a New Orleans Pelicans si zabezpečili miestenky v play off zámorskej NBA.San Antonio sa do vyraďovačky dostalo už 21-krát za sebou. Spurs vďaka vydarenej záverečnej štvrtine (38:19) zdolali doma Sacramento 98:85. Rudy Gay zaznamenal 18 bodov, Manu Ginobili pridal 17.Oklahoma vyhrala na palubovke Miami presvedčivo 115:93, pod čo sa 27 bodmi podpísal Paul George. Russell Westbrook si pripísal 25. triple-double v sezóne za 23 bodov, 13 asistencií a 18 doskokov.Prvýkrát za uplynulé tri roky sa sa do play off prebojovali hráči New Orleans, ktorí postup potvrdili triumfom 113:100 na palubovke LA Clippers. Anthony Davis dosiahol v drese víťazného celku 28 bodov.