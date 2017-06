NBA: Thibodeau s Butlerom opäť spolu, chcú postúpiť do play-off

Trénera Tom Thibodeau (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minnesota 23. júna (TASR) - Draftový večer v zámorskej basketbalovej NBA rozvírila výmena Jimmyho Butlera z Chicaga Bulls do Minnesoty Tiberwolves, ktorá opačným smerom poslala trio Zach LaVine, Kris Dunn a Lauri Markkanen. Butler sa tak opäť stretne s Tomom Thibodeauom, súčasným koučom Minnesoty, ktorý ho trénoval aj v Chicagu.Obaja sú považovaní za cieľavedomých "workoholikov", ktorí chcú dosiahnuť vždy najvyššie méty. Počas OH 2016 v Riu de Janeiro, kde sa rovnako spoločne stretli v tíme USA, Butler označil tento vzťah ako "lásku a nenávisť."Thibodeaua odvolali z funkcie trénera "býkov" v roku 2015 a po prechode do Minnesoty sa netajil tým, že by chcel Butlera získať do svojho nového mužstva. Dvadsaťsedemročný basketbalista je údajne s touto výmenou spokojný, hoci sa jej podľa zámorských médií spočiatku bránil.Butler, ktorý patrí medzi najlepších defenzívnych hráčov ligy, by mal pomôcť Minnesote dostať sa do play off, kam sa neprebojovala už trinásť rokov po sebe.