NBA: Tréner Golden State Kerr mal problémy s pasom, no už je v Číne

Oakland 3. októbra (TASR) - Tréner Steve Kerr z klubu úradujúceho šampióna NBA Golden State Warriors musel pre problémy s pasom cestovať na predsezónne dvojzápasové turné do Číny individuálne. Podľa hovorcu mužstva Raymonda Riddera sa však už v utorok ráno pripojil k výprave v čínskom meste Šen-čen.Po prvom prípravnom domácom zápase pred novou sezónou hráči Golden State odcestovali z Oaklandu charterom do Číny, kde sa v dvoch dueloch stretnú s Minnesotou. Bližšie nešpecifikované technické problémy s cestovným dokladom spôsobili pre kouča úradujúcich víťazov zdržanie a do Číny musel letieť neskorším komerčným letom.