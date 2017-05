NBA: Tréner Golden State S. Kerr nezačne finále na lavičke

Tréner Golden State Warriors Steve Kerr (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oakland 26. mája (TASR) - Tréner Steve Kerr nebude na lavičke basketbalistov Golden State Warriors ani na začiatku finálovej série NBA proti Clevelandu Cavaliers. Generálny manažér Bob Myers však nevylúčil, že kouč sa vráti v jej priebehu, pokiaľ mu to dovolí zdravotný stav.Päťdesiatjedenročný Kerr podstúpil 5. mája procedúru, ktorá mu mala pomôcť s únikom mozgovomiechového moku. Ten vyplynul z komplikácií, ktoré nastali po dvoch operáciách chrbtice v roku 2015. Koučovať začal opäť 13. mája po vyše troch týždňoch mimo palubovky, počas finále Západnej konferencie so San Antoniom Spurs hovoril s tímom pred zápasom a v polčase. Z lavičky viedol mužstvo Mike Brown.poznamenal Myers pre agentúru AP. Warriors napriek tomu postúpili tretí rok za sebou do finále a v aktuálnom play off majú bilanciu 12-0.