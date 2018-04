NBA: Víťaz základnej časti Houston prehral doma s Oklahomou City

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Los Angeles Clippers - Denver 115:134, New York - Milwaukee 102:115, Chicago - Brooklyn 96:124, Golden State - New Orleans 120:126, Houston - Oklahoma City 102:108, San Antonio - Portland 116:105



Zoznam účastníkov play off:



Západná konferencia (3): Houston - víťaz základnej časti NBA aj celej konferencie, Golden State, Portland



Východná konferencia (8): Toronto - víťaz konferencie, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Miami, Milwaukee, Washington

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. apríla (TASR) - Basketbalisti víťaza základnej časti zámorskej NBA Houstonu Rockets prehrali v noci na nedeľu s Oklahomou City Thunder 102:108. Obhajca titulu Golden State Warriors podľahol doma New Orleans Pelicans 120:126. Srb Nikola Jokič sa na výhre Denveru Nuggets nad Los Angeles Clippers (134:115) podieľal triple double, keď zaznamenal 23 bodov, 11 doskokov a 11 asistencií.