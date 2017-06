NBA: Vstupnému draftu vládli rozohrávači, jednotkou Fultz

Markelle Fultz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poradie v 1. kole vstupného draftu NBA 2017:



1. Markelle Fultz (USA, bývalý klub - Univerzita vo Washingtone) - Philadelphia

2. Lonzo Ball (USA, UCLA) - Los Angeles Lakers

3. Jayson Tatum (USA, Duke) - Boston

4. Josh Jackson (USA, Kansas) - Phoenix

5. De'Aaron Fox (USA, Kentucky) - Sacramento

6. Jonathan Isaac (USA, Florida State) - Orlando

7. Lauri Markkanen (Fín., Arizona) - Minnesota, vymenený do Chicaga

8. Frank Ntilikina (Fr., Štrasburg) - New York

9. Dennis Smith Jr. (USA, North Carolina State) - Dallas

10. Zach Collins (USA, Gonzaga) - Sacramento, vymenený do Portlandu

11. Malik Monk (USA, Kentucky) - Charlotte

12. Luke Kennard (USA, Duke) - Detroit

13. Donovan Mitchell (USA, Louisville) - Denver, vymenený do Utahu

14. Bam Adebayo (USA, Kentucky) - Miami

15. Justin Jackson (USA, North Carolina) - Portland, vymenený do Sacramenta

16. Justin Patton (USA, Creighton) - Minnesota, vymenený do Chicaga

17. D.J. Wilson (USA, Michigan) - Milwaukee

18. T.J. Leaf (Izr., UCLA) - Indiana

19. John Collins (USA, Wake Forest) - Atlanta

20. Harry Giles (USA, Duke) - Portland, vymenený do Sacramenta

21. Terrance Ferguson (USA, Adelaide) - Oklahoma City

22. Jarrett Allen (USA, Texas) - Brooklyn

23. O.G. Anunoby (V.Brit./Nig., Indiana) - Toronto

24. Tyler Lydon (USA, Syracuse) - Utah, vymenený do Denveru

25. Anžejs Pasečniks (Lot., Gran Canaria) - Orlando, vymenený do Philadelphie

26. Caleb Swanigan (USA, Purdue) - Portland

27. Kyle Kuzma (USA, Utah) - Brooklyn, vymenený do LA Lakers

28. Tony Bradley (USA, North Carolina) - LA Lakers, vymenený do Utahu

29. Derrick White (USA, Colorado) - San Antonio

30. Josh Hart (USA, Villanova) - Utah, vymenený do LA Lakers

New York 23. júna (TASR) - Jednotkou draftu zámorskej basketbalovej NBA sa stal Markelle Fultz, ktorého si v noci na piatok vybral z prvého miesta klub Philadelphia 76ers. Devätnásťročný rozohrávač prichádza k Sixers z univerzity vo Washingtone a mal by rozšíriť nádejné jadro mužstva, v ktorom sa stretne s Joelom Embiidom, Dariom Šaričom či Benom Simmonsom.Americký basketbal sa tak dočkal prvej draftovej jednotky po piatich rokoch, v roku 2012 si New Orleans zvolil Anthonyho Davisa.citovala Fultza agentúra AP.Aj na druhom mieste sa objavil americký rozohrávač, Lonzo Ball mieri do Los Angeles Lakers. Aj tretia voľba naplnila všeobecné očakávania, Boston si vybral krídelníka Jaysona Tatuma, talent z univerzity Duke by sa mal už čoskoro vyšvihnúť medzi ťahúňov Celtics.Phoenix rozšíril svoj káder o krídelníka Josha Jacksona, vládu rozohrávačov v tohtoročnom drafte potom potvrdil rýchlik De’Aaron Fox, ktorého si vybralo z 5. miesta Sacramento. Prvýkrýt v histórii NBA sa stalo, že prvých päť pozícií zabrali hráči, ktorí na univerzite strávili iba jeden rok. Nováčikmi v NCAA boli aj šestka Jonathan Isaac (Orlando) a sedmička Lauri Markkanen. Fínsky dlháň bol najvyššie draftovaný neamerický basketbalista.V prvej desiatke sa nakoniec objavilo päť rozohrávačov. Prvé kolo sa skončilo jasným úspechom Američanov, z 30 miest obsadili 25. Ich vlaňajší predchodcovia získali pre USA "iba" 15 priečok, do prvej desiatky sa vtedy dostali iba štyria oproti ôsmim tohtoročným.