NBA: Warriors aj bez Curryho uštedrili Pelicans prvú prehru v play off

Basketbalista Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo reaguje v rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinále Východnej konferencie zámorskej basketbalovej NBA Boston - Milwaukee v Bostone 28. apríla 2018. Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili doma nad Milwaukee Bucks 112:96 a a postúpili do semifinále play off Východnej konferencie NBA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:



BOSTON CELTICS - MILWAUKEE BUCKS 112:96 (30:17, 20:25, 31:25, 31:29)



najviac bodov: Rozier a Horford po 26, Tatum 20 - Middleton 32, Bledsoe 23, Antetokounmpo 22, 18.624 divákov



/konečný výsledok série: 4:3, Boston postúpil do semifinále konferencie/







2. kolo:



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



GOLDEN STATE WARRIORS - NEW ORLEANS PELICANS 123:101 (35:34, 41:21, 27:19, 20:27)



najviac bodov: Thompson 27, Durant 26 (13 doskokov), Green 16 (11 asistencií, 15 doskokov) - Davis 21 (10 doskokov), Moore 15, Crawford 14, 19.596 divákov

/stav série: 1:0/





dvojice play off NBA:



semifinále Východnej konferencie:



Toronto - Cleveland/Indiana /3:3/



Philadelphia - Boston







semifinále Západnej konferencie:



Houston - Utah



Golden State - New Orleans /1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics postúpili v noci na nedeľu do semifinále play off Východnej konferencie NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 1. kola zvíťazili doma nad Milwaukee Bucks 112:96, v nasledujúcej sérii narazia na Philadelphiu 76ers.Terry Rozier aj Al Horford nastrieľali 26 bodov, Rozier pridal deväť asistencií. Trénerovi Bradovi Stevensovi narobil starosti Jaylen Brown, ktorý sa na listine zranených hráčov pridal ku Gordonovi Heywardovi a Kyriemu Irvingovi. Prvý duel proti Philadelphii je v Bostone na programe v noci na utorok.povedal Stevens pre portál ESPN.Na západe sa už začalo 2. kolo play off, hráči Golden State Warriors zdolali v úvodnom zápase na vlastnej palubovke New Orleans Pelicans 123:101. Hostia mali pred sériou s obhajcom titulu dôvod na optimizmus, keďže vo štvrťfinále vyradili favorizovaný Portland 4:0 na zápasy. O kalibre Golden State sa však presvedčili hneď na úvod, Klay Thompson a Kevin Durant im dovedna dali 53 bodov, z toho 36 v prvom polčase. Warriors pritom stále pre zranenie chýba Stephen Curry.povedal kouč Pelicans Alvin Gentry. Druhý súboj sa odohrá v noci na stredu opäť v Oaklande.