NBA: Warriors delí od postupu do finále už len jedna výhra

Hráči Goldenu State Warriors. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NBA /na štyri víťazstvá/



tretí zápas finále Západnej konferencie



SAN ANTONIO SPURS - GOLDEN STATE WARRIORS 108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)

Najviac bodov: Ginobili 21, Aldridge 18, Simmons 14 - Durant 33 (10 doskokov), Curry 21, Thompson 17, 18.792 divákov.



/stav série: 0:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Antonio 21. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors triumfovali v noci na nedeľu v treťom dueli finále play off Západnej konferencie NBA na palubovke San Antonia Spurs 120:108. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak vedú už 3:0 na zápasy a postup do finále súťaže môžu spečatiť už v pondelok v San Antoniu.V drese víťazov nazbieral Kevin Durant 33 bodov a 10 doskokov, Stephen Curry pridal 21 bodov. Domáci sa museli zaobísť bez zranených Kawhiho Leonarda a Tonyho Parkera, v prvej štvrtine navyše prišli pre problémy s kolenom aj o Davida Leeho. Warriors zatiaľ v play off neokúsili prehru a sú tretím tímom histórie NBA s víťazstvami v úvodných 11 stretnutiach play off.Z pohľadu konečného výsledku bola rozhodujúca druhá štvrtina, ktorú vyhrali hostia 35:22. Po zmene strán si dvojciferný náskok s prehľadom udržali a po záverečnom hvizde mohli oslavovať cenný triumf.vravel po stretnutí Curry, ktorý prekonal legendárneho Ricka Barryho a stal sa klubovým rekordérom v počte bodov v play off.Spurs robili čo mohli, po prvej štvrtine viedli, ale postupne im došli sily a na súpera hrajúceho v plnej sile napokon nestačili. Citeľná bola najmä absencia Leonarda, ktorý chýbal v ofenzíve i pri bránení Duranta.vyhlásil po stretnutí argentínsky veterán Manu Ginobili, ktorý bol s 21 bodmi najlepším strelcom Spurs. Tréner Gregg Popovich uznal kvalitu súpera.dodal Popovich.