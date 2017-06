NBA: Warriors sú krok od zisku titulu

Na snímke vľavo Warriors Stephen Curry Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

finále play off NBA /na štyri víťazstvá/



3. zápas:



Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)



Cavaliers: James 39 /11 doskokov/, Irving 38, Smith 16, Love 9 /13 doskokov/, T. Thompson 0 (Korver 8, Shumpert 2, Jefferson 1, Deron Williams 0)



Warriors: Durant 31, K. Thompson 30, Curry 26 /13 doskokov/, Green 8, Pachulia 0 (Iguodala 7, West 7, Livingston 6, McCaw 2, McGee 1, Clark 0)



TH: 25/21 - 24/22, fauly: 25 - 28, trojky: 12 - 16, 20.562 divákov



/stav série: 0:3/





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 8. júna (TASR) - Basketbalistov Golden State Warriors delí už iba jedno víťazstvo od triumfu v NBA. V treťom finále play off zámorskej profiligy vyhrali na palubovke Clevelandu Cavaliers 118:113 a v sérii vedú nad obhajcom titulu už 3:0 na zápasy.Cleveland mal ešte tri minúty pred koncom k dobru šesť bodov, v drese hostí ale v závere úradoval Kevin Durant. Ten úspešnou trojkou 45,3 sekundy pred sirénou dostal Golden State do náskoku a hostia si už triumf nenechali vziať. Durant zaznamenal spolu 31 bodov, z toho 14 v záverečnej štvrtine. Klay Thompson mal na konte 30 a Stephen Curry 26 bodov.pochválil po zápase Duranta kouč Warriors Steve Kerr.Žiadny tím v histórii nedokázal otočiť negatívne skóre 0:3 na zápasy. Napriek tomu Durant ešte predčasne neoslavuje.zdôraznil Durant. Vlani Warriors s Clevelandom premárnili finálový náskok 3:1.Domácim nepomohlo ani 39 bodov od LeBrona Jamesa, Kyrie Irving pridal 38. "Toto je najsilnejší súper, proti akému som v mojej kariére hral," vyzdvihol James potenciál Golden State. "UžWarriors sú v play off naďalej bez prehry a s 15 víťazstvami za sebou ťahajú najúspešnejšiu sériu vo vyraďovačke v histórii štyroch najpopulárnejších profiligových súťaží v zámorí. O zisku svojho druhého titulu v priebehu troch rokov môžu rozhodnúť už v noci z piatka na sobotu vo štvrtom stretnutí v Clevelande.