NBA: Warriors zvíťazili v Portlande 119:113

Na archívnej snímke hráč Goldenu State Warriors Andre Iguodala. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 23. apríla (TASR) - Basketbalistov Golden State Warriors delí už iba jedno víťazstvo od postupu do semifinále Západnej konferencie NBA. V noci na nedeľu vyhrali na palubovke Portlandu Trail Blazers 119:113 a v sérii 1. kola play off vedú 3:0 na zápasy.1. kolo play off NBA /na štyri víťazstvá/štvrtý zápas štvrťfinále Východnej konferencieMilwaukee Bucks - Toronto Raptors 76:87/stav série: 2:2/tretí zápas štvrťfinále Východnej konferencieAtlanta Hawks - Washington Wizards 116:98/stav série: 1:2/štvrtý zápas štvrťfinále Západnej konferencieMemphis Grizzlies - San Antonio Spurs 110:108 pp/stav série: 2:2/tretí zápas štvrťfinále Západnej konferenciePortland Trail Blazers - Golden State Warriors 113:119/stav série: 0:3/