NBA: Warriors zvládli aj tretí zápas so Spurs, Durant s 26 bodmi

Na snímke basketbalista Golden State Warriors - Stephen Curry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NBA - 1. kolo



štvrťfinále Východnej konferencie - tretí zápas:

Miami - Philadelphia 108:128

/stav série: 1:2/



štvrťfinále Západnej konferencie - tretie zápasy:

New Orleans - Portland 119:102

/stav série: 3:0/



San Antonio - Golden State 97:110

/stav série: 0:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. apríla (TASR) - Basketbalistov Golden State Warriors delí už iba jedno víťazstvo od postupu do semifinále Západnej konferencie NBA. Obhajca titulu vyhral v noci na piatok v treťom dueli 1. kola play off na palubovke San Antonia Spurs 110:97 a v sérii vedie už 3:0 na zápasy. Hostí priviedol k víťazstvu Kevin Durant, ktorý zaznamenal 26 bodov, deväť doskokov a šesť asistencií. Postup môžu Warriors spečatiť v nedeľu, keď je v AT&T Center v San Antoniu na programe štvrtý súboj série (21.30 SELČ).