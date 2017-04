NBA: Washington a Boston vedú v sériách prvého kola 3:2

Hráč Washingtonu Wizards John Wall smečuje na kôš proti Goldenu State Warriors v basketbalovom zápase zámorskej NBA Washington Wizards - Golden State Warriors vo Washingtone 28. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



piate zápasy štvrťfinále Východnej konferencie



Washington - Atlanta 103:99

/stav série: 3:2/



Boston - Chicago 108:97

/stav série: 3:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. apríla (TASR) - Basketbalistov Washingtonu a Bostonu delí jedno víťazstvo od postupu do 2. kola play off zámorskej NBA. V piatom zápase štvrťfinále Východnej konferencie triumfovali Wizards nad Atlantou 103:99, Celtics si poradili so Chicagom 108:97.