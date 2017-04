NBA: Washington i Boston postúpili do 2.kola play off

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



6. zápasy štvrťfinále Východnej konferencie



Atlanta - Washington 99:115

/konečný stav série: 2:4, Washington postúpil do 2. kola/



Chicago - Boston 83:105

/konečný stav série: 2:4, Boston postúpil do 2. kola/



6. zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Utah - LA Clippers 93:98

/stav série: 3:3/

New York 29. apríla (TASR) - Basketbalisti Washingtonu a Bostonu postúpili do 2. kola play off zámorskej NBA.V šiestom zápase štvrťfinále Východnej konferencie zvíťazili Wizards v noci na sobotu na palubovke Atlanty 115:99 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Celtics vyhrali na palubovke Chicaga 105:83 a v sérii tiež triumfovali 4:2 na zápasy. V boji o postup do konferenčného finále sa stretnú Washington s Bostonom, resp. Cleveland s Torontom.Utah nevyužil šancu na postup, keď doma prehral s Los Angeles Clippers 93:98 a stav série je nerozhodný 3:3.