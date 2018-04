NBA: Washington, Milwaukee a Cleveland vyrovnali série

LeBron James, na snímke vľavo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - štvrté zápasy:



Washington - Toronto 106:98



/stav série: 2:2/



Milwaukee - Boston 104:102



/stav série: 2:2/



Indiana - Cleveland 100:104



/stav série: 2:2/





štvrťfinále Západnej konferencie - štvrtý zápas:



San Antonio - Golden State 103:90



/stav série: 1:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zdolali v nedeľnom štvrtom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie NBA na vlastnej palubovke Boston Celtics 104:102. Domáci vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 2:2 na zápasy.San Antonio zvíťazilo v noci na pondelok vo štvrtom dueli štvrťfinále Západnej konferencie doma nad Golden State 103:90 a udržalo sa tak v hre o postup. Séria sa za stavu 3:1 pre Warriors vracia do Oaklandu.