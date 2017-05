NBA: Washington si vynútil siedmy zápas, v závere rozhodol Wall

Pri koši hráč Washingtonu Wizards John Wall, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - play off



6. zápas semifinále Východnej konferencie



WASHINGTON WIZARDS - BOSTON CELTICS 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22)



Najviac bodov: Beal 33, Wall 26, Morris 16 (11 doskokov) - Thomas a Bradley po 27, Horford 20, 20.356 divákov.



/stav série: 3:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. mája (TASR) - Basketbalisti Washingtonu Wizards triumfovali v šiestom súboji 2. kola play off NBA nad Bostonom Celtics 92:91, vyrovnali stav série na 3:3 a vynútili si rozhodujúci siedmy zápas. Najtesnejší triumf pre domácich zariadil John Wall, ktorý štyri sekundy pred záverom premenil kľúčový trojkový pokus.O výsledku rozhodla záverečná štvrtina, v ktorej sa hral výborný basketbal. Oba tímy v nej mali vysokú úspešnosť streľby, striedali sa vo vedení a fanúšikov držali v napätí. Necelých osem sekúnd pred koncom išli do vedenia hostia, keď presne mieril Al Horford. Posledný útok Wizards si zobral na starosť Wall, ktorý dostal prihrávku z autu a presnou trojkou cez brániaceho Averyho Bradleyho zabezpečil pre svoj tím pokračovanie sezóny. Celtics ešte mali šancu strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale trojka Isaiaha Thomasa zároveň s klaksónom presná nebola.Washington sa okrem Walla mohol spoľahnúť aj na Bradleyho Beala. Títo dvaja hráči dali v poslednej štvrtine 23 z 26 bodov tímu z hlavného mesta, spolu ich zaznamenali 59. Wall po zápase priznal, že ho nabudil predzápasový počin súpera. Celtics totiž prišli do haly Verizon Center oblečení celý v čiernom, čím domáci odkázali, že to pre nich má byť posledný zápas v ročníku a akýsi sezónny pohreb.vravel novinárom Wall.Lídrami hostí boli Thomas s Bradleym, obaja nastrieľali po 27 bodov, Horford pridal bodov 20.vyhlásil Horford.Siedmy duel série je na programe v noci na utorok v Bostone. Jeho víťaz si v konferenčnom finále zmeria sily s Clevelandom Cavaliers. Vo výhode bude Boston, keďže doteraz v sérii platilo, že vždy vyhral tím, ktorý hral doma.