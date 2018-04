NBA: Westbrook dostal pokutu za vyprovokovanie incidentu s Gobertom

Russell Westbrook, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. apríla (TASR) - Basketbalista Oklahomy City Russell Westbrook dostal pokutu 10.000 USD za vyprokovanie incidentu s pivotom Utahu Rudym Gobertom v pondelňajšom štvrtom zápase 1. kola play off zámorskej NBA. Rozohrávačovi Thunder navyše rozhodcovia dodatočne udelili technický faul.Westbrook už v priebehu prvej štvrtiny nazbieral štyri osobné chyby, v záverečnej štvrtine mu rozhodcovia odpískali piaty faul. Na konto si pripísal 23 bodov a 14 doskokov, no zaznamenal iba tri asistencie. Oklahoma je po prehre 96:113 na pokraji vypadnutia, na zápasy prehráva 1:3. Informovala o tom agentúra AP.