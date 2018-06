NBA: Za najužitočnejšieho hráča sezóny vyhlásili Jamesa Hardena

Na snímke hráč Houstonu Rokets James Harden. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Santa Monica 26. júna (TASR) - Najužitočnejším hráčom sezóny 2017/2018 v zámorskej NBA sa stal basketbalista Houstonu Rockets James Harden. Druhé miesto v hlasovaní obsadil LeBron James z Clevelandu Cavaliers, tretí skončil hráč New Orleans Pelicans Anthony Davis.Dvadsaťosemročný Američan Harden sa vyrovnal legendárnemu Michaelovi Jordanovi, keď dosiahol v sezóne priemer 20 a viac bodov na zápas, osem asistencií, 5 doskokov a 1,7 odobratých lôpt. Harden bol najlepší v počte úspešných striel spoza trojkového oblúku a najmenej 50 bodov nastrieľal v štyroch zápasoch.citovala Hardena agentúra AP.Držiteľ trofeje MVP získal v ankete celkovo 965 bodov, 86-krát sa ocitol na prvom mieste. Druhý bol James so 738 bodmi a 15 prvými miestami, Davis dosiahol 445 bodov, no na prvom mieste nebol ani raz.Do Houstonu putovalo aj ďalšie prestížne ocenenie, za generálneho manažéra roka zvolili Daryla Moreyho.Najlepším nováčikom sezóny sa stal Ben Simmons z Philadelphie 76ers. Dvadsaťjedenročný rozohrávač dosiahol priemer 15 bodov na zápas, osem doskokov a osem asistencií. Člen Siene slávy Oscar Robertson si prevzal cenu za celoživotný prínos.Viktor Oladipo z Indiany Pacers získal ocenenie pre hráča, ktorý sa počas roka najviac zlepšil. Priemerne nastrieľal 23,1 bodov a ovládol štatistiku v počte odobratých lôpt.Defenzívnym hráčom roka sa stal center Utahu Jazz Rudy Gobert.Lou Williams z Los Angeles Clippers získal cenu pre najlepšieho striedajúceho hráča sezóny. Dominoval v počte dosiahnutých bodov vo štvrtých štvrtinách.Trofej pre trénera roka získal Dwane Casey z Toronta Raptors, s ktorým vyhral v sezóne rekordných 59-krát. Vedenie Raptors ho však v máji odvolalo. V novej sezóne Casey povedie Detroit Pistons. Informovala o tom agentúra AP.