NBA: Zápas hviezd sa v roku 2019 uskutoční v Charlotte

Charlotte 25. mája (TASR) - All Stars víkend zámorskej basketbalovej NBA sa v roku 2019 uskutoční v meste Charlotte. Hostiteľmi každoročnej šou budú miestni Hornets, ktorých vlastní legendárny Michael Jordan.Najväčšie mesto Severnej Karolíny malo privítať Zápas hviezd už v roku 2017, ale odobrali mu ho pre zákon diskriminujúci transgenderové osoby. Ten mimo iného hovoril o tom, že transsexuáli musia chodiť na toalety podľa pohlavia v rodnom liste. NBA to vnímalo ako diskrimináciu a podujatie presunulo do New Orleans. Severná Karolína v marci zákon zrušila.citovala agentúra DPA komisára NBA Adama Silvera.V poradí 68. Zápas hviezd sa uskutoční 7. februára 2019 na štadióne Spectrum Center v Charlotte.