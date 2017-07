NBA zmenila pravidlá, závery stretnutí budú plynulejšie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Las Vegas 13. júla (TASR) - Rada guvernérov basketbalovej NBA jednomyseľne odsúhlasila zmeny pravidiel, ktoré majú zaistiť plynulejšie závery stretnutí. Do platnosti vojdú už v nadchádzajúcej sezóne 2017/2018.Tímy budú mať v záverečných troch minútach k dispozícii iba dva oddychové časy namiesto doterajších troch. V každej štvrtine sa sedem a tri minúty pred prestávkou uskutočnia povinné oddychové časy. Všetky polčasy potrvajú pätnásť minút, pokiaľ niektoré mužstvo nebude nachystané okamžite hrať, dostane trest za zdržovanie hry.Zámorská súťaž okrem toho zmenila termín uzávierky výmen. V ďalšom ročníku bude 8. februára, teda desať dní pred Zápasom hviezd v Los Angeles. Podľa starých pravidiel by bola uzávierka 22. februára, keď sa už tímy pripravujú na návrat do súťažného diania po All Star pauze. Ak hráča vybratého do Zápasu hviezd vymenia pred exhibíciou do druhej konferencie, liga jednotlivo posúdi, za ktorú konferenciu nastúpi. Informovala o tom agentúra AP.