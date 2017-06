NBA: Zomrel Jack McCloskey, bývalý GM Pistons a architekt

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Auburn Hills 2. júna (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel Jack McCloskey, bývalý generálny manažér klubu zámorskej basketbalovej NBA Detroit Pistons. Informovala o tom agentúra AP.McCloskey sa preslávil ako architekt úspešného tímu Pistons známeho pod prezývkou "Bad Boys" (Zlí chlapci). Mužstvo vystaval na draftových výberoch a súčasných členoch Siene slávy NBA Isiahovi Thomasovi, Joeovi Dumarsovi a Dennisovi Rodmannovi, ku ktorým prostredníctvom trejdov získal Billa Laimbeera, Vinnieho Johnsona, Ricka Mahorna, Marka Aguirreho či Jamesa Edwardsa. Pistons v tomto zložení vybojovali titul v rokoch 1989 a 1990.Počas manažérskej éry "Tradera Jacka" McCloskeyho postúpil Detroit deväťkrát v rade do play off, päťkrát za sebou nechýbal vo finále Východnej konferencie a trikrát sa prebojoval do finále celej play off. V roku 2008 slávnostne vyvesili banner s jeho menom pod strop domovskej haly Pistons.Podľa AP McCloskey trpel Alzheimerovou chorobou. Zomrel vo štvrtok v meste Savannah v štáte Georgia.