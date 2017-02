NBS a ARDAL dostanú výnimku v registri partnerov verejného sektora

Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) - Podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora sa upravia. Výnimku dostane Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), a to pre výkon ich pôsobnosti. Postará sa o to novela zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorú dnes definitívne schválil parlament. Plénum o nej rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.Návrh na zmenu protischránkového zákona predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) iba niekoľko dní potom, čo vstúpil do účinnosti. Odôvodnila to tým, že snahou je nesťažiť podmienky Slovenska pri požičiavaní si na zahraničných trhoch. Iniciatíva vyšla z ministerstva financií. V marci tohto roka je totiž naplánovaná aukcia štátnych dlhopisov, ktorú by mohla právna norma skomplikovať.priblížila Žitňanská.Ministerka pripomenula, že cieľom protischránkového zákona ani nebolo pokryť nakupovanie dlhopisov na zahraničných trhoch. Výnimku rezort pripravil po dohode s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD). Žitňanská uprednostnila skrátené legislatívne konanie pred nepriamou novelou. Existuje naň dôvod, nakoľko podľa ministerky emisia štátnych dlhopisov má byť práve už v marci tohto roku.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy Ústavnoprávneho výboru, ktorým sa ešte upravili podmienky registrácie NBS v registri. Ním sa detailnejšie špecifikuje výnimka pre národnú banku, a to výslovným pomenovaním jej pôsobnosti priamo v texte zákona, na ktorú sa má výnimka vzťahovať. Mimo vecnej pôsobnosti novely zákona budú iba tie obchody NBS, ktoré súvisia s výkonom menovej politiky na medzinárodných trhoch.Výnimky z povinnej registrácie v registri partnerov verejného sektora sa budú týkať aj burzových obchodov.odôvodnilo ministerstvo v predkladacej správe.Návrh tiež vyníma prostredníctvom doplnenia negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora iné štáty a ich orgány a tiež medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány. Ako totiž ministerstvo vysvetlilo, cieľom zákonodarcu nebolo ustanovovať povinnosti pre tieto subjekty, ale naopak smeroval len k úprave tých vzťahov, ktoré vznikajú v rámci verejného sektora v územnej pôsobnosti SR.Od začiatku februára vstúpil do účinnosti nový protischránkový zákon, ktorý zaviedol register partnerov verejného sektora. Do neho sa musí zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje v istom finančnom limite. Firmy musia zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Registrovým súdom s pôsobnosťou pre celé Slovensko je pre tieto účely Okresný súd v Žiline.Výhodou má byť, že každý si môže jednoducho skontrolovať, s kým štát robí biznis a kto skutočne z tohto biznisu profituje. Úprava sa týka všetkých foriem nakladania s verejnými peniazmi, teda okrem verejného obstarávania aj predaja majetku, prijímania peňazí z eurofondov, uplatňovania pohľadávok voči štátu, používania peňazí zo zdravotného poistenia.