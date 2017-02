NBS: Byty na Slovensku koncom roka zdraželi, naopak ceny domov stúpli

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku v 4. štvrťroku 2016 vzrástla na 1304 eur za štvorcový meter (m2). Oproti predchádzajúcemu kvartálu tak stúpla o 0,7 % a medziročne o 5,8 %. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS).Rast priemernej ceny bytov zrýchlil v porovnaní s posledným štvrťrokom 2015 o 1,6 percentuálneho bodu na 10,6 %, zatiaľ čo pri domoch spomalil o 0,6 percentuálneho bodu na 1,7 %.konštatovali analytici NBS.Na dvojcifernom medziročnom raste priemernej ceny bytov sa podľa analýzy v 4. štvrťroku vlaňajška najvýraznejšie podieľal rast cien menších bytov. Najviac sa zvýšili ceny jednoizbových bytov – o takmer 14 %, najmenej stúpli ceny štvorizbových bytov, a to o vyše 6 %.Ceny domov klesli oproti predchádzajúcemu kvartálu o 1,8 %. Analytici upozornili, že to prispelo k výraznejšiemu roztvoreniu nožníc medzi cenami bytov a domov.Aktuálna priemerná cena bytov je podľa centrálnej banky stále o zhruba 5 % nižšia ako jej historické maximum z polovice roka 2008. Cena päťizbových bytov však už svoje maximum koncom minulého roka prekonala. Priemerná cena domov je oproti jej historicky najvyššej hodnote o viac než 16 % nižšia.Priemerná cena bývania rástla v tomto období vo všetkých slovenských krajoch. Medziročne najvýraznejšie vzrástla v Nitrianskom kraji (o 15,9 %) a najmenej v Košickom kraji (o 2,6 %).zhodnotili analytici.Dodali však, že vo väčšine regiónov s výnimkou Bratislavského a Žilinského kraja sa zhoršovala dostupnosť bytov. Rast ich cien bol totiž vo viacerých regiónoch výraznejší než rast príjmov domácností.Celkovo hodnotí národná banka realitný trh aj vývoj cien bývania v roku 2016 ako pomerne dynamický. Za celý rok sa zvýšila priemerná cena bývania o 4,2 %.Analytici predpovedajú, že v dôsledku predpokladaného stabilného vývoja ekonomiky a snahy domácností využiť priaznivé podmienky úverov na bývanie by mohli ceny nehnuteľností začiatkom tohto roka ďalej rásť. V priebehu roka očakávajú postupné zmiernenie medziročného rastu priemernej ceny bývania.