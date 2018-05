NBS ide vo svojom zariadení v Tatrách budovať športový areál

NBS, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Funtál Foto: TASR/Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) ide vybudovať športovo-relaxačný areál vo svojom viacúčelovom zariadení Bystrina v Starom Smokovci. Postará sa o to spoločnosť Arprog, akciová spoločnosť Poprad. Celkovo by mala NBS za vybudovanie areálu zaplatiť 569.381,79 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.uvádza sa vo vestníku.Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni 528.400 eur bez DPH, po skončení súťaže sa však cena zákazky zvýšila.zdôvodnila navýšenie ceny hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.Do súťaže sa prihlásila len popradská firma Arprog, ktorá tender aj získala.dodala Vráblik Solčányiová.