NBS: Rast reálnych miezd na Slovensku by sa mal v tomto roku zrýchliť

Bratislava 20. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) zlepšila odhad rastu reálnych miezd pre tento rok. Naopak, očakáva pomalší rast zamestnanosti a inflácie ako v predchádzajúcom období. Vyplýva to z dnes zverejnenej strednodobej predikcie.Rast zamestnanosti by sa mal v tomto roku spomaliť na 1,9 %. V predchádzajúcej predikcii očakávala NBS 2-% rast. Aktuálne spomalenie rastu je však podľa národnej banky dočasné.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii guvernér NBS Jozef Makúch.Reálne mzdy by mali v tomto roku rásť rýchlejšie, dosiahnuť by mali 3,2-% tempo, v budúcom roku by mal rast predstavovať 2,8 %. Pre tento rok sa zlepšil odhad rastu miezd o 0,2 percentuálneho bodu (p.b.), pre budúci rok sa odhad zlepšil o 0,1 p.b. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily však zostáva naďalej problémom. Podporným faktorom pre trh práce má byť podľa NBS prílev pracovníkov zo zahraničia. "Dostupná voľná domáca pracovná sila sa zmenšuje, čo podporuje akceleráciu miezd. Mzdy budú naďalej rásť rýchlejšie ako produktivita práce. Situácia sa zmení v roku 2019, kedy naplno začnú vyrábať automobilky, produktivita by mohla začať rásť rýchlejšie ako mzdy," doplnil viceguvernér NBS Ján Tóth.NBS upravila aj odhad rastu spotrebiteľských cien na Slovensku. Vplyv na predikciu však mal vývoj cien komodít. V tomto roku by mala inflácia dosiahnuť 1,2 % a v budúcom roku by mal rast cien predstavovať 1,9 %. "V súvislosti s nižšími cenami ropy a potravín bola inflácia mierne reevidovaná vo všetkých rokoch mierne nadol," doplnil Makúch.Nezmenila sa však prognóza týkajúca sa rastu hrubého domáceho produktu (HDP). Slovenská ekonomika by tak mala v tomto roku rásť 3,2-% tempom. V budúcom roku by sa mal rast HDP zrýchliť na 4,2 % a v roku 2019 by mal dosiahnuť 4,6 %.priblížil Tóth s tým, že hlavným motorom rastu by mal byť naďalej export.doplnil Tóth.Deficit by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 1,5 % HDP, pre nasledujúce dva roky NBS mierne zhoršila výhľad, deficit by mal v roku 2018 dosiahnuť 0,9 % HDP a v roku 2019 by mal byť na úrovni 0,4 % HDP.