NBS: Rast zadlženosti domácností predstavuje riziko pre bankový sektor

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Rýchly rast zadlženosti slovenských domácností, nízke úrokové sadzby na trhu, či regulácia ohrozujúca ziskovosť finančných domov. Toto sú podľa Národnej banky Slovenska (NBS) najväčšie riziká, ktoré ohrozujú stabilitu finančného sektora na Slovensku.Tempo rastu úverov slovenských domácností bol vlani najrýchlejší v Európskej únii (EÚ). Zadlženosť v pokrízovom období sa takmer zdvojnásobila. Problémom je aj to, že slovenské domácnosti majú málo úspor v porovnaní s dlhmi.skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii výkonný riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS Vladimír Dvořáček.Záujem o úvery podporil najmä stabilný ekonomický vývoj, dobrá situácia na trhu práce, nízke úroky, ale aj silná konkurencia medzi bankami. Podiel dlhu domácností na hrubom domácom produkte v súčasnosti podľa Dvořáčka presahuje 30 %.vysvetlil.Centrálna banka upozornila aj na rast zlyhaných spotrebiteľských úverov.avizoval Dvořáček.NBS preto pripravuje opatrenie zamerané práve na spotrebiteľské úvery.priblížil.Negatívny vplyv na obchodný model bánk majú aj nízke úrokové sadzby na trhu.upozornil Dvořáček. Banky na Slovensku sú totiž výrazne závislé na vývoji čistých úrokových príjmov. Rizikom je aj to, že sa zmierňujú úverové štandardy. Konsolidovaná ziskovosť bankového sektora vlani mierne klesla, po odpočítaní jednorazových vplyvov sa podľa NBS vlani medziročne znížila o 15 %.podotkol Dvořáček. Problémy by mohli mať najmä malé a stredné banky.Slovenské banky sú však podľa NBS odolné zvládnuť prípadné krízy. Potvrdilo to makrostresové testovanie sektora.priblížil Dvořáček. NBS však predpokladá, že do budúcnosti budú musieť banky obmedzovať mieru vyplácania dividend. Dôvodom je sprísňovanie požiadaviek na kapitál, teda aby si banky vytvárali dostatočné "vankúše" v dobrých časoch.Na schopnosť splácať úvery na Slovensku má vplyv aj makroekonomický vývoj. NBS za riziko považuje negatívny vplyv protekcionistických opatrení na globálnu finančnú stabilitu, ako aj rastúce nerovnováhy na trhu nehnuteľností.