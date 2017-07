NBS upozorňuje na činnosť spoločnosti Atlantic Global Asset Management

NBS, archívne foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. júla (TASR) - Investori by si mali dať pozor na Atlantic Global Asset Management. Táto spoločnosť so sídlom na Kapverdských ostrovoch totiž ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky a nedisponuje žiadnym povolením na činnosť. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS).Spoločnosť Atlantic Global Asset Management sľubuje vysokú návratnosť investícií prostredníctvom internetovej platformy s prísľubom vysokej miery zhodnotenia a efektívneho riadenia rizík. Svoje služby ponúka prostredníctvom svojho oficiálneho webového sídla, na ktorom sa prezentuje spoluprácou s viacerými partnermi. Ide napríklad o Perfect Money, OKPAY, Bitcoin.Hlavným marketingovým partnerom je spoločnosť Questra World pôsobiaca aj pod názvami Questra Holdings alebo Questra.upozorňuje NBS s tým, že uvedenú spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.dodala národná banka.