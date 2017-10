NBS: Výkonnosť a produktivita Slovenska v porovnaní s EÚ sa nezlepšuje

Na snímka budova Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave, archívne foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovensko síce rastie a nezamestnanosť klesá, pozícia krajiny v ukazovateľoch výkonnosti a produktivity sa však nezlepšuje. V Európskej únii (EÚ) pritom prevládalo zmenšovanie rozdielov v ukazovateľoch reálnej ekonomiky medzi krajinami. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) v najnovšej Analýze konvergencie slovenskej ekonomiky, teda ako Slovensko dobieha ostatné štáty Únie.NBS očakáva rýchlejšie tempo rastu domácej ekonomiky najskôr v roku 2018, keď by malo dôjsť k oživeniu dobiehania priemeru EÚ vo výkonnosti ekonomiky.uvádza NBS. Rezervy pre rast v týchto oblastiach existujú v oblasti lepšieho prerozdelenia výrobných faktorov od menej produktívnych podnikov k produktívnejším. V rokoch 2018 a 2019 by sa mal rast Slovenska postupne zrýchliť na 4,2 % a neskôr na 4,6 %.očakáva NBS.Nezlepšuje sa ani situácia v oblasti prijímania nevyhnutných štrukturálnych reforiem a podpory podnikateľského prostredia na Slovensku. Pozícia Slovenska v rebríčku Doing Business 2017, týkajúceho sa kvality podnikateľského prostredia, sa medziročne v tomto roku zhoršila. Horšie umiestnenie Slovensku udelila aj Správa o globálnej konkurencieschopnosti ako aj Ročenka svetovej konkurencieschopnosti.Postupne sa vyčerpávajú aj výhody vyplývajúce z nízkych mzdových nákladov, a to pre rastúce mzdy.podotkla NBS, ktorá ako príklad uviedla Estónsko, ktoré v súčasnosti dosahuje najvyššiu kvalitu podnikateľského prostredia spomedzi krajín eurozóny a podľa údajov PISA najvyššiu kvalitu školstva v celej EÚ.Priaznivejšie výsledky pre Slovensko však ukazuje analýza nominálnej konvergencie, teda plnenie tzv. maastrichtských kritérií.priblížila NBS. Slovensko by s rezervou splnilo aj fiškálne kritérium pre zavedenie eura, výsledné deficity však už niekoľko rokov výrazne prekračujú rozpočtové hodnoty a v roku 2016 zaznamenalo Slovensko vyšší deficit, ako bol priemer za EÚ. Zároveň došlo k ďalšiemu posunu strednodobého cieľa vyrovnaného rozpočtu.priblížila NBS. Spomedzi krajín EÚ mimo eurozóny plnilo kritériá pre zavedenie eura iba Dánsko, ktoré neplánuje vstúpiť do eurozóny.