NCZI: Do ezdravia je pripojených čoraz viac nemocníc aj ambulancií

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Počet pripojených zdravotníckych zariadení, súkromných ambulancií i lekární do elektronického zdravotníctva - ezdravie podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) stúpa a lekári ho čoraz viac aktívne používajú.Aktuálne má so systémom ezdravie aktívne pracovať 2578 lekárov denne.uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.avizoval Blaškovitš. Má sa tak vytvoriť priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok, stretnutia budú mať informačno–edukačný charakter. Konať sa budú jedenkrát do mesiaca. Prvé má byť vo februári.K 18. januáru sa podľa NCZI urobilo vyše 2,1 milióna elektronických výdajov receptov, z toho 419.897 bolo na základe elektronického predpisu. Urobilo sa tiež 167.602 preskripčných záznamov ako odborné vyšetrenie, prepúšťacia správa, zobrazovacie vyšetrenie.TASR informácie poskytla hovorkyňa NCZI Diana Dúhová.