NDS chce nakúpiť chemický posypový materiál na zimu za 27,02 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce nakúpiť chemický posypový materiál na zimnú údržbu. Na zákazku už vyhlásila súťaž a cenu odhaduje na 27,02 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Predmetom zákazky je teda dodanie chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do mínus šiestich stupňov Celzia a chloridu horečnatého tuhého pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest.Materiál by mal víťazný uchádzať dodať na jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic a strediská správy a údržby rýchlostných ciest a aj na novovytvorené odberné miesta.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 30. augusta tohto roku. Zákazka je rozdelená na tri časti v závislosti od regiónu a určená je na obdobie štyroch rokov. Obstarávanie nebude spolufinancované z eurofondov.