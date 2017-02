NDS chce namiesto diaľničných kolektorov rozšíriť Seneckú cestu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. februára (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce namiesto vybudovania súbežných kolektorov pri rekonštrukcií diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou rozšíriť Seneckú cestu I/61. Od hlavného mesta, Vajnôr až po Senec by mala mať až štyri pruhy. NDS pre TASR uviedla, že toto riešenie by malo zabezpečiť komfortnejšiu obsluhu priľahlého územia a nahradiť súbežné cesty popri diaľnici D1.povedala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. V skapacitnení diaľnice D1 v úseku Bratislava - Trnava sa podľa jej slov pokračuje ďalej v jednotlivých úsekoch, pričom križovatka Triblavina a Blatné sú vo výstavbe.Pre stavbu križovatky Triblavina sa očakáva vydanie rozhodnutia ministerstva životného prostredia ako podklad pre zmenu stavby pred dokončením, v súvislosti so zmenou dopravného riešenia diaľnice na osempruh.podotkla Žgravčáková.Za súbežné kolektory dlhodobo bojujú aktivisti z občianskeho združenia Triblavina. Tí trvajú na tom, aby sa prestavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou realizovala v súlade s vydanými povoleniami z roku 2013 a počítalo sa pri nej aj s kolektormi, ktoré podľa aktivistov odľahčia regionálnu dopravu. Zástupca združenia a starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva sa obrátil na SSC, aby zistil, čo sa deje s projektovaním Seneckej cesty na štvorpruh.povedal pre TASR starosta.Rozšírenie Seneckej cesty podľa neho nemá byť náhradou kolektorov. Starosta Bernolákova Richard Červienka si však myslí, že pre obyvateľov obce je výhodnejšie mať rozšírenú Seneckú cestu ako kolektory pri diaľnici.povedal pre TASR.Odborná pracovná skupina v oblasti dopravného plánovania a inžinierstva odporučila minulý rok ministerstvu dopravy, aby mala diaľnica D1 v budúcnosti od križovatky D4/D1 po križovatku Blatné štyri pruhy v každom smere a plnohodnotný odstavný pruh a aby od Blatného po Trnavu pokračovala v trojpruhovom usporiadaní s plnohodnotným odstavným pruhom.povedal pre TASR rezort dopravy.Odborná skupina pokladá pôvodnú koncepciu šesťpruhu s kolektormi po celej dĺžke z dopravno-inžinierskych aj z ekonomických dôvodov za neefektívnu, nehospodárnu a neopodstatnenú.