NDS: Hromadná nehoda ukázala nevyhnutnosť rozšírenia diaľnice D1

Na 17. kilometri diaľnice D1 smerom do Bratislavy sa 20. júla 2017 stala hromadná dopravná nehoda. Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Bratislava 21. júla (TASR) – Hromadná dopravná nehoda na diaľnici D1, ktorá sa stala vo štvrtok (20.7.) pri Bratislave, ukázala nevyhnutnosť rozšírenia diaľnice na výjazde a vjazde do hlavného mesta na plnohodnotný štvorpruh s odstavným pruhom. Pre TASR to uviedla Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že je nevyhnutné aj rozšírenie existujúcich komunikácií, ako sú stará Senecká cesta I/61 alebo Pezinská cesta II/502, aby sa doprava nekumulovala do jedného bodu.povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.NDS už podľa nej odštartovala prípravu rozšírenia starej Seneckej cesty. Úsek pôvodnej cesty I/61 Bratislava – Senec v dĺžke 13,8 km sa rozšíri z dvoch na štyri jazdné pruhy. NDS rovnako pracuje na príprave rozšírenia D1 na plnohodnotný štvorpruh s odstavným pruhom.tvrdí NDS.Reaguje tak na slová aktivistov z občianskeho združenia (OZ) Triblavina, podľa ktorých sa rozsiahlej a niekoľkohodinovej kolóne po hromadnej nehode na D1 dalo predísť, ak by boli popri nej vybudované kolektory. Ich výstavbu pri plánovanom rozšírení D1 aktivisti dlhodobo žiadajú.NDS poukazuje na dopravných expertov, ktorí namiesto kolektorov vedených popri diaľnici odporúčajú rozšíriť existujúce komunikácie, ako sú stará Senecká cesta alebo Pezinská cesta.uviedla Michalová. Pôvodne plánované jednosmerné dvojpruhové kolektory predstavujú podľa nej bezpečnostné riziko, keďže nepočítajú s odstavným pruhom a rizikové kolízne body by predstavovali miesta, kde by sa jednosmerné kolektory napájali na diaľnicu priamo.povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.OZ Triblavina upozornilo, že už v máji mala byť postavená a skolaudovaná diaľničná križovatka Triblavina aj s kolektormi. NDS sa bráni tým, že výstavbu tejto križovatky blokuje práve toto združenie využívaním všetkých zákonných možností na zdržiavanie rozhodnutí a povolení.