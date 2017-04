NDS na výstavbu diaľničného privádzača Lietavská Lúčka vyhlási súťaž

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 27. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlási na výstavbu diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina verejnú súťaž. Podľa hovorkyne diaľničnej spoločnosti Michaely Michalovej pripravil investičný úsek firmy súťažné podklady, ktoré sú na kontrole na ministerstve dopravy.avizovala Michalová. Vyhlásenie tendra NDS predpokladá začiatkom mája a ukončenie, respektíve podpis zmluvy s víťazom koncom augusta.vyčíslila hovorkyňa. NDS bude podľa jej slov robiť všetko pre to, aby bol privádzač ukončený v rovnakom termíne ako úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.Ešte v marci tohto roku pritom minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) obhajoval v pléne Národnej rady (NR) SR konanie NDS v prípade tohto privádzača. Opozičný poslanec Ján Marosz (OĽaNO-NOVA) kritizoval, že výstavba privádzača sa súťažila v diaľničnej spoločnosti interne medzi dvomi firmami.Podľa Érseka sa však výstavba privádzača môže doplniť do zmluvy na výstavbu diaľničného úseku, na ktorý sa má pripájať. Zákon o verejnom obstarávaní totiž umožňuje zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné a zabezpečujú funkčnosť celého diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ. Hodnota všetkých zmien však musí byť nižšia ako finančný limit podľa zákona o verejnom obstarávaní a zároveň musí byť nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.dodal vtedy Érsek.Argumentoval tým, že tento diaľničný privádzač sa má nachádzať na pomedzí dvoch úsekov diaľnice D1, ktoré sa práve budujú. A to úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala. V prípade, že sa diaľničný privádzač nepostaví, podľa ministra nebude možné tieto dva diaľničné úseky využívať a slúžiť môžu len na korčuľovanie či pre cyklistov.dodal šéf rezortu dopravy.Poslanec Marosz však reagoval s tým, že nevie, či 7,5-kilometrový úsek privádzača spĺňa parametre len nejakej doplnkovej stavby a apeloval na vyhlásenie riadnej súťaže. Zároveň pripomenul, že už dva roky sú pripravené všetky dokumentácie na súťaženie tohto privádzača, ale nesúťažil sa.