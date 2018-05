NDS odmieta akékoľvek podozrenia z údajného kšeftovania s pozemkami

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dôrazne odmieta akékoľvek podozrenia z údajného kšeftovania s pozemkami. Reaguje tak na piatkové vyjadrenia opozičnej SaS, ktorá pre pochybné a nezákonné obchody žiada zastavenie výkupu pozemkov NDS od súkromnej firmy ROT. Tie pritom súvisia s vytváraním biotopov vzácnych a chránených druhov vtákov, ktorým životné podmienky v pôvodných domovoch ohrozuje diaľnica D4, teda obchvat Bratislavy.uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.Návrh kompenzačných opatrení schválili ešte začiatkom apríla 2017 v Bruseli zástupcovia Európskej komisie, ktorí o ňom rokovali s Ministerstvom životného prostredia SR a zástupcami NDS.doplnila Michalová.Stiahnutie pôvodne predloženého návrhu vyvlastnenia, na ktorý liberáli taktiež poukázali, spoločnosť argumentuje zákonom. Ten totiž neumožňuje získať vlastníctvo k pozemkom pre kompenzačné opatrenia vyvlastnením.podotkla Michalová s tým, že spoločnosť zároveň odmieta tvrdenia v súvislosti s cenami pozemkov.dodala Michalová.Vyjadrenia o pochybnom kšeftovaní a miliónovom bizniseodmieta aj envirorezort.uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. Dokazovať to má aj skutočnosť, že väčšina parciel, ktorá je predmetom majetkového vysporiadania, bola dohodnutá ešte pred nástupom súčasného vedenia rezortu životného prostredia.Rezort taktiež potvrdzuje fakt, že dodatočné parcely, ktoré predložila NDS v roku 2017, po tom, ako sa mu za predchádzajúce roky nepodarilo dohodnúť s vlastníkmi v Čunove, posudzovali odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR a nezávislí ornitológovia.zdôraznil Ferenčák s tým, že cena pozemkov či majetkové vzťahy neboli predmetom posudzovania odborníkov na ochranu prírody, a to ani v roku 2014, ani v roku 2017.Opozičná SaS v piatok informovala, že žiada zastaviť výkup predmetných pozemkov. Podľa liberálov ide o nezákonný obchod bez územných rozhodnutí, s chybnými znaleckými posudkami a týkajúci sa aj pozemkov, s ktorými sa pôvodne na výkup ani nepočítalo. NDS by mala pozemky vykúpiť od firmy ROT, ktorá už v minulosti za časť pozemkov pri rakúskych hraniciach dostala päť miliónov eur, podľa pripravovanej zmluvy by mala čoskoro dostať v rámci ďalšieho výkupu ďalších sedem miliónov eur.Liberáli taktiež upozorňujú, že podpísanie kúpnej zmluvy sa pripravuje v čase, keď stále prebieha vyšetrovanie. Vlani v lete mali totiž podať na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov. A to pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, podozrenie z podvodu a z konania organizovanej skupiny. Zároveň vyzvali ministra dopravy, aby odvolal riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti.