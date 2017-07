NDS: Odmietame akékoľvek podozrenia z údajného kšeftovania s pozemkami

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odmieta akékoľvek podozrenia z údajného kšeftovania s pozemkami. Uviedla to dnes pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov opozičnej strany SaS.zdôraznila Michalová. Tento návrh podľa jej slov vypracovala odborne spôsobilá osoba v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, pričom s týmto dokumentom súhlasili aj ochranárske združenia - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Lesoochranárske zoskupenie VLK.Okrem toho sa 7. apríla tohto roka podľa hovorkyne v Bruseli uskutočnilo rokovanie Ministerstva životného prostredia SR so zástupcami Európskej komisie za účasti zástupcu NDS.dodala Michalová. K návrhu kompenzačných opatrení následne podľa jej slov udelilo súhlas aj Ministerstvo životného prostredia SR.dodala hovorkyňa.Predstavitelia opozičnej SaS dnes uviedli, že NDS vyhadzuje milióny eur, hoci by nemusela. Podľa liberálov totiž kupujú diaľničiari oveľa viac pozemkov a za predražené ceny, ktoré majú slúžiť na kompenzačné opatrenia súvisiace s výstavbou obchvatu Bratislavy.zdôraznil poslanec SaS Miroslav Ivan.